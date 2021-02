Stati Uniti, Biden minaccia sanzioni economiche al Myanmar (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Gli Stati Uniti hanno minacciato di tornare a imporre sanzioni economiche al Myanmar a fronte della “regressione nel processo verso la democrazia” provocata dal colpo di stato militare che si è verificato ieri. Lo ha reso noto il presidente Joe Biden, che in un comunicato ha inoltre affermato che Washington “sta prendendo atto di chi sta dalla parte del popolo birmano in queste ore difficili”. Nella giornata di ieri le forze armate birmane, il cosiddetto Tatmadaw, ha arrestato la presidente de facto Aung San Suu Kyi e diversi dirigenti del suo partito, la National League for Democracy (Nld), trasferendo i poteri al comandante in capo dell’esercito, Min Aung Hlaing, e dichiarando uno stato di emergenza dalla durata prevista di un anno. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Gli Stati Uniti hanno minacciato di tornare a imporre sanzioni economiche al Myanmar a fronte della “regressione nel processo verso la democrazia” provocata dal colpo di stato militare che si è verificato ieri. Lo ha reso noto il presidente Joe Biden, che in un comunicato ha inoltre affermato che Washington “sta prendendo atto di chi sta dalla parte del popolo birmano in queste ore difficili”. Nella giornata di ieri le forze armate birmane, il cosiddetto Tatmadaw, ha arrestato la presidente de facto Aung San Suu Kyi e diversi dirigenti del suo partito, la National League for Democracy (Nld), trasferendo i poteri al comandante in capo dell’esercito, Min Aung Hlaing, e dichiarando uno stato di emergenza dalla durata prevista di un anno.

