Stasera tutto è possibile | martedì 2 febbraio in tv | orario | cast | chi sono gli ospiti | i giochi nuovi | quante puntate sono

(Di martedì 2 febbraio 2021) Torna l’appuntamento con, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.: chigli, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimiche vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show dedica la puntata al tema kids.: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l’imitazione d Mara Venier. Questa sera il tema sarà ...

La7tv : #coffeebreak @claudiafusani 'Il tavolo di ieri ha reso chiaro motivo della crisi, non c'è accordo sui temi perché i… - LiaQuartapelle : L’ISS certifica che da maggio ha segnalato 54 anomalie sui dati forniti dalla Lombardia e che nessun altra regione… - AndreaBricchi77 : Poi si lamentano. Poi parlano di Rigorinho. Fanno una partita intera a protestare. Ibra rosso giusto. Prendiamo inv… - casto_lorenzo : @borghi_claudio Spero vivamente che stasera Mattarella dichiari tutto improcedibile. Si passi oltre e si metta in sicurezza il Paese. - zazoomblog : Stasera Tutto È Possibile quarta puntata: ospiti e anticipazioni 2 febbraio 2021 - #Stasera #Tutto #Possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera tutto

... " Noi non siamo ostili al Conte ter ma i 5 Stelle non possono pensare di lasciarecom'era. ...come si può ben intuire è assai tesa e la crisi di Governo non è detto che venga risoltacon ...è possibile , Stefano De Martino torna in onda con una nuova imperdibile puntata del Comedy show di successo in onda in prima serata su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e le ...Questa sera, 1° febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip; come sempre sarà condotta dal direttore del settimanale ...Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna in onda con una nuova puntata: ecco gli ospiti e le anticipazioni di martedì 2 febbraio 2021 ...