Sputnik | il vaccino russo | ha un’efficacia di oltre il 91% L’Italia si assicuri subito le dosi

(Di martedì 2 febbraio 2021) IlV’, somministrato in 2a 21 giorni di distanza l’una dall’altra, hadel 91,6% contro Covid-19. L’effetto protettivo non è statisticamente diverso per gli over 60 rispetto al gruppo 18-60 anni. E il profilo di sicurezza è alto, con la maggior parte (94%) degli effetti avversi che si presenta in forma lieve., i risultati dello studio sulsu Lancet Sono i risultati preliminari di uno studio di fase 3 pubblicato su ‘The Lancet’, secondo quanto annunciato dal Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and Microbiology del ministero della Salute della Federazione Russa e dal fondo sovrano Rdif (Russian Direct Investment Fund). Ci sono voluti mesi di ricerca per gli immunologi russi e ...

IlV è efficace al 91,6% contro il Covid e i suoi sintomi. Lo provano studi clinici pubblicati dalla rivista medica The Lancet , convalidati da esperti indipendenti. I risultati ...In generale l'efficacia delAstra Zeneca risulta inferiore rispetto a quella dei vaccini a RNA messaggero, come quelli di Pfizer/Biontech e Moderna, già autorizzati dall'autorità europea (EMA)...Russia's Sputnik V vaccine has been found in an interim analysis to be 91.6 percent effective against symptomatic COVID-19. The interim phase 3 trial analysis for Russia's vaccine was confirmed in a ...Vaccino Sputnik, la Germania ora non esclude russi (e cinesi). Il super piano della Merkel: entro fine estate una dose per ogni tedesco ...