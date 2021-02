Spostamenti tra Regioni, impianti sciistici e nuove regole. Cosa potrebbe cambiare dal 15 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Entro il 15 febbraio il Governo (e si dovrà capire quale) dovrà decidere sugli Spostamenti tra Regioni e impianti da sci. C’è grande attesa per il nuovo provvedimento che dovrà essere presentato e approvato entro il prossimo 15 febbraio. Come noto, il dpcm attualmente in vigore scade il 5 marzo, ma ci sono due divieti che scadono il 15 febbraio. Spostamenti tra Regioni e gli impianti da sci. Sono queste le due decisioni delicatissime che dovrà prendere il governo nelle prossime due settimane. Il nodo politico E il primo nodo è tutto politico. Chi approverà il nuovo provvedimento? Al momento l’Italia ha un governo dimissionario e saprà nelle prossime ore (al massimo nei prossimi giorni) se avrà un nuovo governo composto dalla ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Entro il 15il Governo (e si dovrà capire quale) dovrà decidere suglitrada sci. C’è grande attesa per il nuovo provvedimento che dovrà essere presentato e approvato entro il prossimo 15. Come noto, il dpcm attualmente in vigore scade il 5 marzo, ma ci sono due divieti che scadono il 15trae glida sci. Sono queste le due decisioni delicatissime che dovrà prendere il governo nelle prossime due settimane. Il nodo politico E il primo nodo è tutto politico. Chi approverà il nuovo provvedimento? Al momento l’Italia ha un governo dimissionario e saprà nelle prossime ore (al massimo nei prossimi giorni) se avrà un nuovo governo composto dalla ...

