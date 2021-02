Spezia, la trattativa per la cessione del club vicina al closing (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo Spezia sta per essere ceduto al fondo americano Alk Capital. Finisce l’era di Gabriele Volpi, che aveva acquistato il club nel 2008 Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la due diligence da parte di Alk Capital sui conti dello Spezia si dovrebbe chiudere alla fine di questa settimana. Terminata questa fase, la trattativa per la cessione del club entrerà nella fase finale. Tra oggi e domani dovrebbe esserci il closing. Uno dei nodi da sciogliere è quello legato al Ferdeghini, il centro sportivo che da giugno non è più di proprietà dello Spezia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Losta per essere ceduto al fondo americano Alk Capital. Finisce l’era di Gabriele Volpi, che aveva acquistato ilnel 2008 Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la due diligence da parte di Alk Capital sui conti dellosi dovrebbe chiudere alla fine di questa settimana. Terminata questa fase, laper ladelentrerà nella fase finale. Tra oggi e domani dovrebbe esserci il. Uno dei nodi da sciogliere è quello legato al Ferdeghini, il centro sportivo che da giugno non è più di proprietà dello. Leggi su Calcionews24.com

