Spezia Calcio | cessione vicina Si tratta per 30 milioni di euro

(Di martedì 2 febbraio 2021) Gabriele Volpi, che ha acquistato a costo zero una squadra in crisi nel 2008, precipitata in serie D, ha portato la squadra in serie A e ora, dopo 12 anni, avrebbe trovato l'accordo per la

Non solo l'offerta a stelle e strisce: per l'acquisizione dello Spezia Calcio, società ligure al suo primo campionato di Serie A, nelle scorse settimane sarebbe stata intavolata una trattativa parallela con un fondo canadese congelata ma non del tutto tramontata.