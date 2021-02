“Sotto scorta”. Matteo Bassetti, dopo l’allarme della Digos costretto a muoversi con la polizia (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Bassetti tramite social, in seguito a un confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a A ‘Non è l’Arena’ su La7, ha raccontato della strana e pericolosa situazione in cui si trova. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte”. Ogni singolo messaggio è stato inviato alla polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”, aggiunge. Le nuove minacce al direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, che lui stesso ha denunciato questa mattina in un post sulla sua pagina Facebook, sono al vaglio della Digos che sta monitorando la situazione. Non sono le uniche, perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)tramite social, in seguito a un confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a A ‘Non è l’Arena’ su La7, ha raccontatostrana e pericolosa situazione in cui si trova. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte”. Ogni singolo messaggio è stato inviato allaPostale e allaper le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”, aggiunge. Le nuove minacce al direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che lui stesso ha denunciato questa mattina in un post sulla sua pagina Facebook, sono al vaglioche sta monitorando la situazione. Non sono le uniche, perché ...

