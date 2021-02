Sony Xperia 5 II: 5G, fotografia e intrattenimento in una nuova colorazione (Di martedì 2 febbraio 2021) La gamma Xperia si amplia con l’introduzione di Sony Xperia 5 II nella colorazione rosa, il secondo smartphone 5G Sony, compromesso tra dimensioni compatte e prestazioni eccellenti Il pluripremiato Xperia 5 II potrà ora essere acquistato anche in versione rosa. Aggiungendo un tocco di colore ai modelli nero, blu e grigio già disponibili, offre inedite modalità di espressione concentrate in uno smartphone fatto per adattarsi perfettamente al palmo di una mano e dotato di tecnologie premium per una fotografia, un gaming e un intrattenimento di livello superiore. Sono ovviamente riproposte tutte le funzionalità esclusive per cui il modello ha ricevuto vasto consenso, come la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) La gammasi amplia con l’introduzione di5 II nellarosa, il secondo smartphone 5G, compromesso tra dimensioni compatte e prestazioni eccellenti Il pluripremiato5 II potrà ora essere acquistato anche in versione rosa. Aggiungendo un tocco di colore ai modelli nero, blu e grigio già disponibili, offre inedite modalità di espressione concentrate in uno smartphone fatto per adattarsi perfettamente al palmo di una mano e dotato di tecnologie premium per una, un gaming e undi livello superiore. Sono ovviamente riproposte tutte le funzionalità esclusive per cui il modello ha ricevuto vasto consenso, come la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere ...

