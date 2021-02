Sondaggi politici, la crisi di governo ribalta tutto: i numeri (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Mentre la politica pensa a come uscire dalla crisi di governo, i Sondaggi mostrano dei cambiamenti nelle intenzioni di voto degli italiani. Mai come in queste ore le rilevazioni sono d’attualità: e i risultati, stando all’analisi di Swg, sarebbero sorprendenti. Il centrodestra inizierebbe infatti a scricchiolare in blocco, con un balzo in avanti del redivivo Movimento 5 Stelle. Sondaggi politici, chi sale e chi scende con la crisi di governo La Lega di Matteo Salvini continua un lento ma costante calo, pur restando il primo partito d’Italia: dal 23,5% al 23,3% negli ultimi sette giorni. Si tratta comunque dell’unica forza sopra al 20%. Alle sue spalle c’è il Pd, che passa dal 19,6% al 19,8%: un piccolo ma significativo aumento, se letto nei ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Mentre la politica pensa a come uscire dalladi, imostrano dei cambiamenti nelle intenzioni di voto degli italiani. Mai come in queste ore le rilevazioni sono d’attualità: e i risultati, stando all’analisi di Swg, sarebbero sorprendenti. Il centrodestra inizierebbe infatti a scricchiolare in blocco, con un balzo in avanti del redivivo Movimento 5 Stelle., chi sale e chi scende con ladiLa Lega di Matteo Salvini continua un lento ma costante calo, pur restando il primo partito d’Italia: dal 23,5% al 23,3% negli ultimi sette giorni. Si tratta comunque dell’unica forza sopra al 20%. Alle sue spalle c’è il Pd, che passa dal 19,6% al 19,8%: un piccolo ma significativo aumento, se letto nei ...

