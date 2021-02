Somministrati oltre 2 milioni di vaccini. l'immunologa Viola: "Il medico decida quello più adatto contro il Covid" (Di martedì 2 febbraio 2021) La scienziata su Facebook ricorda che il vaccino di AstraZeneca, raccomandato in Italia per gli under 55 e dopo quella fascia d'età solo per persone in salute, ha un'efficacia del 60%. "Quindi, utilizzandolo anche per i giovani ad alto rischio a causa di patologie preesistenti,... Leggi su repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) La scienziata su Facebook ricorda che il vaccino di AstraZeneca, raccomandato in Italia per gli under 55 e dopo quella fascia d'età solo per persone in salute, ha un'efficacia del 60%. "Quindi, utilizzandolo anche per i giovani ad alto rischio a causa di patologie preesistenti,...

cronaca_news : Somministrati oltre 2 milioni di vaccini. l'immunologa Viola: 'Il medico decida quello più adatto contro il Covid'… - infoiteconomia : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: somministrati in Italia oltre due milioni di dosi di vaccini - zazoomblog : Varianti Covid circolare del ministero: priorità assoluta alla ricerca dei contatti Speranza: In Italia somministr… - infoitsalute : Vaccino Italia: somministrati 1,8 mln vaccini, oltre 462mila seconde dosi. Ma la produzione mondiale non basta per… - lecodelsud : Vaccino Italia: somministrati 1,8 mln vaccini, oltre 462mila seconde dosi. Ma la produzione mondiale non basta per… -