«Solos» | tutto quel che sappiamo della nuova serie Amazon

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non una serie lineare, ma un’antologia che, in qualche modo, possa inserirsi nel solco tracciato con Modern Love e Soulmates. Solos, che Amazon ha detto essere pronta a rilasciare nel corso dell’anno, è descritta come un «progetto speciale», nel quale scoprire e riscoprire la profondità dei legami umani. Benché le storie, sette in totale, siano differenti, benché i personaggi siano unici e non compaiono in episodi diversi da quel che è stato dedicato loro, benché non ci sia una trama capace di raggruppare tutto, quel che Solos promette è di individuare nelle proprie, piccole narrazioni un denominatore comune. Qualcosa che porti lo spettatore a strabiliarsi di fronte alla manifestazione di quell’universo immenso che è l’esperienza umana.