Solos | rivelato il cast della nuova serie di Amazon Prime Video

Leggi su zon

(Di martedì 2 febbraio 2021)ildi, laantologica diSi chiamaed è laantologica di. Protagonisti i legami umani, analizzati dal punto di vista di otto protagonisti interpretati dai premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren. Con loro anche la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, conosciuta per la sua magistrale interpretazione di Suzanne Warren in Orange in the new black, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu vista in Fresh Off the Boat. In occasionesua uscita, il produttore David Weil ha dichiarato: “Sono ...