Solinas “Rispetto sentenza del Tar | orgoglioso di avere difeso Sardegna”

(Di martedì 2 febbraio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “ladel Tar, come ogni altro pronunciamento della Magistratura, ma sono certo che le ragioni dellafossero prevalenti sulle argomentazioni puramente tecnicistiche e farisaiche avanzate dal Ministero.Abbiamo condotto una battaglia difficile, ma sonodigli interessi legittimi della, che faremo emergere anche nella discussione di merito”. Così il Presidente della Regione Christiancommenta ladel Tar che ha respinto la richiesta di misure cautelari della Regione contro l’ordinanza ministeriale che, qualificando lazona arancione a partire dal 22 gennaio, ha causato un enorme danno al tessuto economico e ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.