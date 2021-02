LaGazzettaSR : #Solarino, un anziano è stato ricoverato in gravi condizioni al 'Cannizzaro' dopo essersi accoltellato -

Ultime Notizie dalla rete : Solarino anziano

La Gazzetta Siracusana

" E' stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni unresidente ache questa mattina ha tentato il suicidio. Secondo quanto si apprende pare che l'uomo con un coltello si sia affacciato al balcone e si sarebbe procurato delle ferite con ...Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria. (SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Automata ... Moby Dick, si reca sull'isola di Nantucket per far visita all'Thomas Nickerson con l'...