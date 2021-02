SOCIAL / Fiocco azzurro in casa Candreva: Antonio e Allegra accolgono il piccolo Romeo (Di martedì 2 febbraio 2021) Antonio Candreva allarga la famiglia. La compagna dell'ex centrocampista dell'Inter e ora alla Sampdoria, Allegra Luna, ha dato alla luce il loro secondo figlio Romeo.Il piccolo, nato ieri, arriva dopo Raul nel 2018, mentre per Candreva - che ha annunciato la bella notizia attraverso un post su Instagram - si tratta del terzo figlio: la primogenita del calciatore è Bianca, nata dal matrimonio con Valentina Biancifiori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKwYipYD1ta/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 2 febbraio 2021)allarga la famiglia. La compagna dell'ex centrocampista dell'Inter e ora alla Sampdoria,Luna, ha dato alla luce il loro secondo figlio.Il, nato ieri, arriva dopo Raul nel 2018, mentre per- che ha annunciato la bella notizia attraverso un post su Instagram - si tratta del terzo figlio: la primogenita del calciatore è Bianca, nata dal matrimonio con Valentina Biancifiori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKwYipYD1ta/" Golssip.

Mediagol : #Inter, fiocco rosa in casa Martinez: l'attaccante nerazzurro è diventato papà. Il messaggio social - sportface2016 : #Calcio Lautaro Martinez, fiocco rosa per l'attaccante dell'Inter: è nata Nina, ecco come è stata accolta sui soc… -