Sky: Sarri ha rifiutato la panchina "bollente" del Marsiglia (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l'improvvisa rottura con Villas-Boas, l'Olympique Marsiglia ha proposto la sua panchina a Maurizio Sarri. Il quale deve aver visto le immagini del campo d'allenamento dato alle fiamme dai tifosi prima di rispondere cortesemente "no, grazie". Il tecnico ancora a busta paga della Juve ha deciso di valutare solo ingaggi dalla prossima stagione, senza impegnarsi a stagione in corso. Secondo Pedullà, anzi, avrebbe rifiutato anche il cavallo di ritorno a Napoli, dopo la chiamata improvvisa di De Laurentiis dopo la sconfitta del Napoli col Verona. Sky però scrive che "un primo approccio negativo che non ha fermato la società del Marsiglia, che proverà ancora a convincere l'allenatore italiano ma con margini molto ridotti di riuscita proprio per quest'idea dell'ex Napoli di non entrare a campionato in corso".

