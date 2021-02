Skicross | Mondiali 2021 | i convocati dell’Italia Si punta su Simone Deromedis

(Di martedì 2 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio le qualificazioni, sabato 13 febbraio le finali, sempre in mattinata. Ad Idre, in Svezia, vanno in scena a partire da settimana prossima iper quanto riguarda lo, manifestazione spostata in terra svedese dopo la rinuncia della sede originaria (Zhangjiakou, in Cina). La FISI ha ufficializzato oggi i suoi tre portacolori che saranno presenti nella trasferta scandinava. Tutti uomini:, Edoardo Zorzi e Dominik Zuech. Ottime performance in questa stagione per il giovaneche proverà a giocarsi le sue carte, sognando la finale. Purtroppo non sarà presente Lucrezia Fantelli a causa di un infortunio rimediato nell’ultima uscita in Coppa del Mondo. Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com

Altri due infortuni per la squadra diimpegnata in Coppa del mondo. Lucrezia Fantelli, caduta nel corso della gara di Idre, si e' ...La sfortunata trentina non prendera' dunque parte a...Pascal Rizzi , azzurro della nazionale italiana di, è nuovamente pronto per dare l'assalto al pass per la Coppa del Mondo . Nell'anno dei, e con alle porte una stagione che si prospetta un po' problematica anche per gli sport ...Mercoledì 10 febbraio le qualificazioni, sabato 13 febbraio le finali, sempre in mattinata. Ad Idre, in Svezia, vanno in scena a partire da settimana prossima i Mondiali per quanto riguarda lo skicros ...Le convocazioni per l'evento iridato in programma dal 9 al 12 febbraio a Idre Fjall. Tre gli alfieri azzurri per le gare di skicross.