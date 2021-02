Siemens Energy annuncia tagli alla forza lavoro: 7.800 entro il 2025 (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Siemens Energy, divisione energia dell’azienda tedesca, ha annunciato che taglierà 7.800 posti di lavoro nelle sue sedi di tutto il mondo entro il 2025, in particolare in Germania dove il taglio riguarderà 3mila dipendenti. Il gruppo ha spiegato la decisione con la riduzione della domanda rispetto alla capacità produttiva e con aggiustamenti del portafoglio. Per la gran parte il ridimensionamento dell’organico avverrà entro il 2023 e riguarderà l’8,5% della sua forza lavoro con l’obiettivo di aumentare i margini e la competitività. “Il mercato dell’energia sta cambiando significativamente e questo ci offre delle opportunità ma allo stesso tempo ci presenta delle grandi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –, divisione energia dell’azienda tedesca, hato cheerà 7.800 posti dinelle sue sedi di tutto il mondoil, in particolare in Germania dove ilo riguarderà 3mila dipendenti. Il gruppo ha spiegato la decisione con la riduzione della domanda rispettocapacità produttiva e con aggiustamenti del portafoglio. Per la gran parte il ridimensionamento dell’organico avverràil 2023 e riguarderà l’8,5% della suacon l’obiettivo di aumentare i margini e la competitività. “Il mercato dell’energia sta cambiando significativamente e questo ci offre delle opportunità ma allo stesso tempo ci presenta delle grandi ...

daxprocom1 : #SIEMENS ENERGY va avanti con la riorganizzazione. Previsti tagli per 7800 posti di lavoro #trading #DAX #Dax30… - RSInews : Tagli a Siemens Energy - teletext_ch_it : Tagli a Siemens Energy - TransformerTec3 : Siemens Energy launches innovation center in China ?????? ?? - alb_euro : @aeris_energy Contratto con Siemens.......?????? Negrao for President !! -

Ultime Notizie dalla rete : Siemens Energy Siemens Energy annuncia tagli alla forza lavoro: 7.800 entro il 2025

Siemens Energy , divisione energia dell'azienda tedesca, ha annunciato che taglierà 7.800 posti di lavoro nelle sue sedi di tutto il mondo entro il 2025, in particolare in Germania dove il taglio ...

siemens

Siemens Energy , divisione energia dell'azienda tedesca, ha annunciato che taglierà 7.800 posti di lavoro nelle sue sedi di tutto il mondo entro il 2025, in particolare in Germania dove il taglio ...

siemens Il Messaggero Imprese: Siemens Energy taglierà 7.800 posti di lavoro entro il 2025

Entro il 2025, l'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy effettuerà 7.800 tagli al personale su scala globale, di cui tremila in ...

Siemens, la rivoluzione green porta a tagliare 7.800 posti nell'energia e gas

MILANO - La tedesca Siemens Energy stima il taglio di circa 7.800 posti di lavoro nella società a livello globale entro il 2025. La mossa, che si inserisce nel quadro di una spinta alla riduzione dei ...

, divisione energia dell'azienda tedesca, ha annunciato che taglierà 7.800 posti di lavoro nelle sue sedi di tutto il mondo entro il 2025, in particolare in Germania dove il taglio ..., divisione energia dell'azienda tedesca, ha annunciato che taglierà 7.800 posti di lavoro nelle sue sedi di tutto il mondo entro il 2025, in particolare in Germania dove il taglio ...Entro il 2025, l'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy effettuerà 7.800 tagli al personale su scala globale, di cui tremila in ...MILANO - La tedesca Siemens Energy stima il taglio di circa 7.800 posti di lavoro nella società a livello globale entro il 2025. La mossa, che si inserisce nel quadro di una spinta alla riduzione dei ...