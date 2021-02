Si lancia dal suo balcone al terzo piano: 15enne gravissima (Di martedì 2 febbraio 2021) La ragazza si sarebbe lanciata cosi, all’improvviso, da ben 15 metri. Le sue condizioni di salute sono molto gravi. Una domenica tranquilla, almeno cosi sembrava. Zona Torre Nova, Roma, la ragazza 15enne, si trova nella cucina di casa sua, al terzo piano di un edificio della zona. I suoi genitori sono nell’altra stanza, ignari di ciò che sta per succedere. La ragazza ha uno scatto, succede qualcosa, pochi secondi ed una volta aperto il balcone della cucina si lancia nel vuoto. Dal terzo piano, 15 metri, un volo infinito, la caduta sembra non dare alcuna possibilità di sopravvivenza, ma la ragazza è ancora viva. I soccorsi, arrivati in tempo utile, prelevano la giovane e la portano in ospedale, le sue condizioni sono gravissime, ma ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) La ragazza si sarebbeta cosi, all’improvviso, da ben 15 metri. Le sue condizioni di salute sono molto gravi. Una domenica tranquilla, almeno cosi sembrava. Zona Torre Nova, Roma, la ragazza, si trova nella cucina di casa sua, aldi un edificio della zona. I suoi genitori sono nell’altra stanza, ignari di ciò che sta per succedere. La ragazza ha uno scatto, succede qualcosa, pochi secondi ed una volta aperto ildella cucina sinel vuoto. Dal, 15 metri, un volo infinito, la caduta sembra non dare alcuna possibilità di sopravvivenza, ma la ragazza è ancora viva. I soccorsi, arrivati in tempo utile, prelevano la giovane e la portano in ospedale, le sue condizioni sono gravissime, ma ...

