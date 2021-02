Short track: raduno per l’Italia verso i Mondiali. Tutti i convocati azzurri (Di martedì 2 febbraio 2021) Incetta di medaglie per la Nazionale italiana di Short track agli Europei di Gdansk: gli azzurri ora puntano dritti al prossimo obiettivo, quello dei Mondiali di Dordrecht, in Olanda, in programma dal 5 al 7 marzo. La squadra tricolore si radunerà in questi giorni al Palaghiaccio di Bormio: lunga sessione di allenamenti fino al 13 febbraio. Manca ancora Arianna Fontana, presenti però tutte le altre stelle della compagine del Bel Paese. Questi i convocati: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Pietro Castellazzi ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Incetta di medaglie per la Nazionale italiana diagli Europei di Gdansk: gliora puntano dritti al prossimo obiettivo, quello deidi Dordrecht, in Olanda, in programma dal 5 al 7 marzo. La squadra tricolore si radunerà in questi giorni al Palaghiaccio di Bormio: lunga sessione di allenamenti fino al 13 febbraio. Manca ancora Arianna Fontana, presenti però tutte le altre stelle della compagine del Bel Paese. Questi i: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Pietro Castellazzi ...

