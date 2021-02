Sfera Ebbasta a Roma per inaugurare il suo negozio ma… è senza mascherina in tutte le foto (anche con i fan) (Di martedì 2 febbraio 2021) Il celebre rapper Sfera Ebbasta nella giornata di ieri è volato nella Capitale per l’inaugurazione del nuovo negozio in via Leone IV: un fast food “healty” nel centro di Roma. Il negozio è stato realizzato in collaborazione con il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon, tutti presenti ieri per un’apertura a colpi di social. Proprio i social, però, hanno tradito il famoso trapper che è stato più volte immortalato senza mascherina. Appena sceso dalla sua Lamborghini tutti hanno notato che Sfera Ebbasta fosse senza mascherina, nonostante la numerosa presenza di giornalisti e fan. Leggi anche: Roma, controlli anti Covid nel weekend: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il celebre rappernella giornata di ieri è volato nella Capitale per l’inaugurazione del nuovoin via Leone IV: un fast food “healty” nel centro di. Ilè stato realizzato in collaborazione con il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon, tutti presenti ieri per un’apertura a colpi di social. Proprio i social, però, hanno tradito il famoso trapper che è stato più volte immortalato. Appena sceso dalla sua Lamborghini tutti hanno notato chefosse, nonostante la numerosa predi giornalisti e fan. Leggi, controlli anti Covid nel weekend: ...

