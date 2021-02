Sesto | slitta al 2024 il prolungamento della metropolitana

(Di martedì 2 febbraio 2021)San Giovanni (Milano), 2 febbraio 2021 " Per la fine di agosto, la viabilità del Restellone sarà finalmente ristabilita, ma per arrivare infino al capolinealinea rossa a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sesto slitta

Il Giorno

... durante due sopralluoghi distinti con i tecnici di Metropolitana Milanese: il primo nel cantiere di Cinisello Balsamo e il secondo in quello diSan Giovanni, dove il 25 gennaio gli operai sono ......stesso) toglie lo scettro a Sfera Ebbasta che era da quattro settimane saldamente in testa e... Alposto l'altro debuttante della top ten ovvero Samuel con il suo secondo lavoro da solista ...Due sopralluoghi dell'assessore Marco Granelli e MM nel cantiere, che accumula nuovi ritardi. Per la linea M5 fino a Monza bisognerà aspettare fino al 2029 ...ROMA, 29 GEN - Capo Plaza con il nuovo Plaza ("non è il sequel di '20', ma è un upgrade" come spiega lui stesso) toglie lo scettro a Sfera Ebbasta che era da quattro settimane saldamente in testa e sl ...