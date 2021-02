Serie C, pari senza gol tra il Foggia e il Teramo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Foggia e Teramo chiudono l'anticipo del turno infrasettimanale di Serie C a reti bianche. Le due squadre rimangono a pari punti a 33 in piena zona playoff anche se dietro ci sono diverse squadre con una gara da recuperare e alcune che addirittura ne hanno due. Il percorso di Foggia e Teramo nelle ultime cinque giornate è praticamente identico con 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. Nel prossimo turno il Foggia va in casa del Potenza e il Teramo invece ospiterà Monopoli. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021)chiudono l'anticipo del turno infrasettimanale diC a reti bianche. Le due squadre rimangono apunti a 33 in piena zona playoff anche se dietro ci sono diverse squadre con una gara da recuperare e alcune che addirittura ne hanno due. Il percorso dinelle ultime cinque giornate è praticamente identico con 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. Nel prossimo turno ilva in casa del Potenza e ilinvece ospiterà Monopoli. ITA Sport Press.

