Serie A | gli squalificati dal giudice sportivo | 2 turni a Milenkovic

(Di martedì 2 febbraio 2021) Due giornate di squalifica per il difensore della Fiorentina, Nikola, dopo l’espulsione rimediata nella gara contro il Torino “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta”. Un solo turno di stop invece per Gaetano Castrovilli, sempre della Fiorentina, Rodrigo De Paul dell’Udinese, Riccardo Saponara e Tommaso Pobega dello Spezia, Rodrigo Bentancur della Juve, Patric della Lazio, Maxime Lopez del Sassuolo, Junior Messias del Crotone e Lorenzo Pellegrini della Roma. Foto: reprezentaija.rs L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

