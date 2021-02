Semifinali Coppa Italia | Inter-Juventus | le ultime dal “Derby d’Italia”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera andrà un nuovo, gara d’andata della semifinale di. Sarà la seconda volta che Antonio Conte ed Andrea Pirlo si affronteranno, in due settimane, dopo il 2-0 di San Siro del 17 gennaio scorso. Nellatornano disponibili, e probabilmente dal primo minuto, de Ligt e Alex Sandro (assenti nella gara di campionato), mentre nell’out Hakimi e Lukaku per squalifica. Sarà il primo atto di un “d’” che alla fine dei centottanta minuti spalancherà ad una delle due contendenti le porte della finale dellanazionale. Pirlo: “La sconfitta con l’ci ha insegnato tanto” Queste le parole di Andrea Pirlo alla vigilia del...

Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter vince il #DerbyMilano e accede alle semifinali di #CoppaItalia ? Il racconto di… - Inter : ?? | COPPA ITALIA Le date delle gare di andata e ritorno delle semifinali ?? - Fprime86 : RT @Spazio_J: GdS - Semifinali Coppa Italia, prova di forza tra Juventus e Inter - - Spazio_J : GdS - Semifinali Coppa Italia, prova di forza tra Juventus e Inter - - SamanthaButto13 : RT @SkySport: Coppa Italia 2021, il calendario delle semifinali -

I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 20.30, su Rai 1 sarà trasmessa Inter " Juventus , partita di andata dellediItalia . Torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il ...Torna laItalia con ledi andata dell'edizione 2020 - 21. Tutte le gare si giocano alle ore 20:45 con diretta TV in chiaro su RaiUno. Questo il programma completo. GARE DI ANDATA. martedì 2 ...Romelu Lukaku salterà Inter-Juventus mentre Cristiano Ronaldo sarà in campo. Le probabili formazioni della semifinale di andata di Coppa Italia ...Secondo derby d’Italia stagionale, Conte sogna un altro sgambetto mentre Pirlo ha bisogno di una prova di forza.