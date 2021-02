“Sembra lo studio del GF Vip”. Sanremo 2021, pubblicate le prime foto della scenografia: come sarà il palco dell’Ariston (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo senza pubblico in sala, né eventi esterni e presenza di programmi collegati al Festival. Sono questi i punti contenuti nel protocollo organizzativo sanitario che la Rai presenterà domani al Cts per il prossimo Festival di Sanremo. “La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari – recita la nota dell’Azienda – ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”.



E ancora: “La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Festival disi svolgerà dal 2 al 6 marzo senza pubblico in sala, né eventi esterni e presenza di programmi collegati al Festival. Sono questi i punti contenuti nel protocollo organizzativo sanitario che la Rai presenterà domani al Cts per il prossimo Festival di. “La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari – recita la nota dell’Azienda – ritiene che la 71esima edizione del Festival di, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”.E ancora: “La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per ...

Ribelllion : RT @cannapasso: 'Psicologia: Farsi le canne porta al suicidio? Uno studio recente sembra legare il consumo di marijuana da ragazzi con esi… - RazzoIoMaIe : Comunque non per fare la bacchettona, però posso dire che questa cronaca in modalità caciara (risate, battute) in s… - inkedmoodsj : @wild_floweeer Sembra carino dai, può essere un ottimo break dallo studio della sessione - sivdera : quando avrò dei figli farò una stanzia studio esclusivamente per loro dove l’ingresso sarà vietato a tutti perchè s… - GioAn00 : @Ledzeppelinros1 @GioChirilly Invece studio ingegneria chimica per inondare il mondo di scie chimiche e controllare… -