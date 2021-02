Selfie sul cofano delle volanti. Due denunciati a Cremona (Di martedì 2 febbraio 2021) Cremona, 2 febbraio 2021 - Si fotografano In piedi sul cofano delle volanti di polizia e poi postano le immagini su Instagram . Sono finiti nei guai due giovanissimi ragazzi romeni, di 18 e 19 anni, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 febbraio 2021), 2 febbraio 2021 - Si fotografano In piedi suldi polizia e poi postano le immagini su Instagram . Sono finiti nei guai due giovanissimi ragazzi romeni, di 18 e 19 anni, ...

lisaquac81 : @elve32336731 @falena99b @TheGattoRognoso @khachacha @semprevane Recenti studi sociologici affermano la maggiore ef… - laprovinciacr : #Cremona Salgono sul cofano di due volanti per farsi un selfie, denunciati - alessio_ka : @scarabocchio74 c'è sempre qualcuno che pensa che le GIF siano dei selfie. Se posti di notte, d'inverno, dal cuore… - QueenBeyVenus : A me fanno morire i maschi sul gruppo dell'uni vi giuro 3/4 di loro hanno come foto di profilo la loro schiena vi g… - alstomlinson1 : @dxrothea_ almeno di louis abbiamo i selfie sul cesso, di lui manco il cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Selfie sul Elisa Isoardi al naturale, la è un inno alla bellezza

I follower rimangono colpiti dalla foto che la conduttrice ha condiviso sul social in cui appare di una bellezza naturale disarmante. Un primo piano, un selfie senza trucco - anche se non mancano i ...

Selfie sul cofano delle volanti. Due denunciati a Cremona

... insieme ad altri, passando di lì e notando il movimento in zona, hanno pensato di mettere in scena la bravata: sono saliti sul cofano dlele auto della polizia e hanno iniziato a scattarsi dei selfie.

Selfie sul cofano delle volanti. Due denunciati a Cremona IL GIORNO Selfie sul cofano delle volanti. Due denunciati a Cremona

Per fare una bravata, due ragazzi appena maggiorenne danneggiano le auto della polizia e postano le immagini su Instagram:individuati ...

Oggi è la Giornata Mondiale delle zone umide

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Oggi, martedì 2 febbraio, è la Giornata mondiale delle Zone Umide, istituita nel 1997 dagli Stati che aderiscono alla Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971 per tutelare quest ...

I follower rimangono colpiti dalla foto che la conduttrice ha condivisosocial in cui appare di una bellezza naturale disarmante. Un primo piano, unsenza trucco - anche se non mancano i ...... insieme ad altri, passando di lì e notando il movimento in zona, hanno pensato di mettere in scena la bravata: sono saliticofano dlele auto della polizia e hanno iniziato a scattarsi deiPer fare una bravata, due ragazzi appena maggiorenne danneggiano le auto della polizia e postano le immagini su Instagram:individuati ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Oggi, martedì 2 febbraio, è la Giornata mondiale delle Zone Umide, istituita nel 1997 dagli Stati che aderiscono alla Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971 per tutelare quest ...