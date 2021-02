Scuola | Salvatorelli Vastarredo | ‘banchi a rotelle non sono certificati’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “I banchi anoncertificati. Non hanno attestazione Uni, l’Ente nazionale italiano di unificazione (associazione che svolge attività di normazione tecnica – ndr)”. A denunciarlo è Emidio, presidente dell’azienda produttrice di arredi scolastici, che all’Adnkronos spiega: “Tutti i prodotti per essere a norma ed offrire garanzie devono avere questa certificazione. I banchi achenelle scuole italiane non la hanno”.Dunque chi sarebbe il responsabile dei mal di schiena? “Il produttore, che però controbatterà di avere ricevuto l’ordine dal Commissario straordinario che nel bando faceva sì riferimento ad una norma Uni, ma che era stata ritirata, sostituita da un’altra riferita a prodotti destinati ad uso domestico. ...