Scuola, organico Covid senza stipendio. La collaboratrice Ata: «Quattro mesi di lavoro senza vedere un euro» (Di martedì 2 febbraio 2021) L'organico Covid doveva essere un cavallo di battaglia della ministra Lucia Azzolina per il ritorno a Scuola in sicurezza in autunno. Una maxi assunzione di circa 40 mila persone – rigorosamente a tempo determinato – tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), impiegabili come supplenti nelle cattedre ancora scoperte o come rinforzo per far rispettare i protocolli anti-Coronavirus negli istituti. Lavoratori che sarebbero entrati da precari, questo l'avevano già messo in conto: quello che non avevano previsto era di non vedere un euro per mesi. Buste paga vuote o sbagliate Franca è una collaboratrice scolastica della provincia di Pisa. Il suo lavoro consiste nel sanificare le aule nella Scuola materna e ...

