"Scolaretti immaturi". Ad Amici si scatena il caos e gli alunni finiscono nei guai (Di martedì 2 febbraio 2021) Mancano ancora diversi giorni al prossimo appuntamento del sabato di 'Amici 20', ma l'alta tensione non si registra esclusivamente nell'appuntamento settimanale in questione. Infatti, in queste ore Alessandra Celentano ha perso completamente la ragione e si è infuriata tantissimo. Nella giornata del 2 febbraio ha chiamato tutti i ballerini, visto che il giorno prima si sarebbero comportati in modo non adeguato, come rivelato dal maestro che li segue costantemente. Allora, la maestra di ballo ha iniziato ad inveire contro gli allievi. Ha innanzitutto preso una decisione netta, ovvero quella di sospendere la felpa di Tommaso. Una sanzione disciplinare molto pesante nei suoi confronti. Ma il ragazzo si è lamentato moltissimo perché avrebbe preferito che tutti subissero un provvedimento, invece a pagare le conseguenze è stato solamente lui. Ma alla Celentano non è andata ...

