Sci | Thoeni | ‘dispiaciuto per Goggia ma avrà modo di rifarsi’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Mi è spiaciuto tantissimo sentire dell'infortunio della Goggia, ha fatto tante belle cose e si è tolta tante soddisfazioni negli ultimi tempi solo che queste sono situazioni che capitano nello sci. Sofia viene già fuori da un infortunio ed ha dimostrato di saper rientrare molto bene, avrà modo di rifarsi". E' il commento all'infortunio della campionessa olimpica che dovrà saltare i mondiali di Cortina di Gustav Thoeni, protagonista negli anni '70 della 'Valanga azzurra', al telefono con l'Adnkronos.

