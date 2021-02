Sci, apertura il 15 febbraio? Il Cts in settimana analizzerà il nuovo protocollo. Gli altri Paesi: in Francia e Germania piste ancora chiuse (Di martedì 2 febbraio 2021) Ritornare a sciare dal 15 febbraio, seppure con mascherine Ffp2 obbligatorie e uso contingentato delle seggiovie. Le Regioni rilanciano la loro controfferta al governo sulla ripartenza degli impianti e nei giorni scorsi hanno presentato un nuovo protocollo, basato sulle ultime osservazioni fornite il 15 gennaio scorso dal Comitato Tecnico Scientifico, che a breve sarà chiamato a dare il suo parere sull’ultimo documento dei governatori. Il Cts si riunirà tra mercoledì e venerdì per analizzare le linee guida, ma non arriverà una risposta definitiva. In base al decreto legge in vigore, gli impianti dovrebbero riaprire appunto il 15 febbraio, data in cui scade anche il divieto di spostamento tra le regioni. Le prossime due settimane saranno dunque decisive, perché bisognerà vedere se i dati epidemiologici consentiranno un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ritornare a sciare dal 15, seppure con mascherine Ffp2 obbligatorie e uso contingentato delle seggiovie. Le Regioni rilanciano la loro controfferta al governo sulla ripartenza degli impianti e nei giorni scorsi hanno presentato un, basato sulle ultime osservazioni fornite il 15 gennaio scorso dal Comitato Tecnico Scientifico, che a breve sarà chiamato a dare il suo parere sull’ultimo documento dei governatori. Il Cts si riunirà tra mercoledì e venerdì per analizzare le linee guida, ma non arriverà una risposta definitiva. In base al decreto legge in vigore, gli impianti dovrebbero riaprire appunto il 15, data in cui scade anche il divieto di spostamento tra le regioni. Le prossime due settimane saranno dunque decisive, perché bisognerà vedere se i dati epidemiologici consentiranno un ...

