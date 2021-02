Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: ecco le nove azzurre convocate (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora pochi giorni e i Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo illumineranno la stagione degli sport invernali. L’Italia è pronta al ruolo di protagonista tra le mura amiche nonostante il doloroso infortunio a Sofia Goggia. Nella giornata odierna il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha firmato la delibera di convocazione delle azzurre che parteciperanno ai Mondiali in programma dal 7 al 21 febbraio. Tra le nove azzurre troveremo Federica Brignone, Marta Bassino, Elena e Irene Curtoni, Nadia Delago, Lara Della Mea, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini e Laura Pirovano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora pochi giorni e i Campionatidi scidid’Ampezzo illumineranno la stagione degli sport invernali. L’Italia è pronta al ruolo di protagonista tra le mura amiche nonostante il doloroso infortunio a Sofia Goggia. Nella giornata odierna il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha firmato la delibera di convocazione delleche parteciperanno aiin programma dal 7 al 21 febbraio. Tra letroveremo Federica Brignone, Marta Bassino, Elena e Irene Curtoni, Nadia Delago, Lara Della Mea, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini e Laura Pirovano. SportFace.

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Eurosport_IT : 'Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali' Kristian Ghedina in discesa è sempre andato più veloce… - RaiSport : Nove azzurre convocate per i #MondialiDiCortina 2021 ?? #Bassino e #Brignone guidano la pattuglia italiana a caccia… - sportface2016 : #Fisalpine | Ecco le nove azzurre convocate per i Mondiali di #Cortina -