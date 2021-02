Sci alpino, Mondiali 2021: le convocate dell’Italia. Bassino e Brignone guidano le azzurre a Cortina (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono state svelate le azzurre che rappresenteranno l’Italia agli imminenti Mondiali di sci alpino 2021, in programma a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. La delibera numero 212 firmata dal Presidente Flavio Roda contiene soltanto i nominativi delle convocate per quanto riguarda il settore femminile, per quelli maschili bisognerà verosimilmente aspettare le gare di Garmisch previste tra venerdì e sabato. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per poter ben figurare. Marta Bassino, capace di vincere quattro giganti in stagione, punta al colpaccio nella sua specialità prediletta. Ci si attende anche uno squillo da parte di Federica Brignone, detentrice della Sfera di Cristallo generale che negli ultimi mesi non ha trovato ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono state svelate leche rappresenteranno l’Italia agli imminentidi sci, in programma ad’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. La delibera numero 212 firmata dal Presidente Flavio Roda contiene soltanto i nominativi delleper quanto riguarda il settore femminile, per quelli maschili bisognerà verosimilmente aspettare le gare di Garmisch previste tra venerdì e sabato. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per poter ben figurare. Marta, capace di vincere quattro giganti in stagione, punta al colpaccio nella sua specialità prediletta. Ci si attende anche uno squillo da parte di Federica, detentrice della Sfera di Cristallo generale che negli ultimi mesi non ha trovato ...

