Sci alpino, l’astro nascente Zrinka Ljutic vince il gigante di Krvavec di Coppa Europa, 9a Pichler, 10a Midali (Di martedì 2 febbraio 2021) Va a Zrinka Ljutic il gigante di Krvavec (Slovenia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021. La croata classe 2004, astro nascente dello sci mondiale, infatti, ha fatto sua la gara tra le porte larghe con il tempo complessivo di 2:04.28 precedendo per appena un centesimo la norvegese Marte Monsen, mentre si ferma sul gradino più basso del podio la sua connazionale Kaja Norbye (a 36 centesimi) dopo che aveva concluso la prima manche davanti a tutte. Quarta posizione per la tedesca Jessica Hilzinger con un distacco di 37 centesimi dalla vetta, quinta per la svedese Hanna Aronsson Elfman a 40, mentre è sesta la svizzera Vanessa Kasper a 41. In settima posizione si classifica l’austriaca Julia Scheib a 47 centesimi, mentre è ottava ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Va aildi(Slovenia) valevole per ladi scifemminile 2020-2021. La croata classe 2004, astrodello sci mondiale, infatti, ha fatto sua la gara tra le porte larghe con il tempo complessivo di 2:04.28 precedendo per appena un centesimo la norvegese Marte Monsen, mentre si ferma sul gradino più basso del podio la sua connazionale Kaja Norbye (a 36 centesimi) dopo che aveva concluso la prima manche davanti a tutte. Quarta posizione per la tedesca Jessica Hilzinger con un distacco di 37 centesimi dalla vetta, quinta per la svedese Hanna Aronsson Elfman a 40, mentre è sesta la svizzera Vanessa Kasper a 41. In settima posizione si classifica l’austriaca Julia Scheib a 47 centesimi, mentre è ottava ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Eurosport_IT : 'Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali' Kristian Ghedina in discesa è sempre andato più veloce… - sportface2016 : #Fisalpine | Ecco le nove azzurre convocate per i Mondiali di #Cortina - OA_Sport : Sci alpino, l’astro nascente Zrinka Ljutic vince il gigante di Krvavec di Coppa Europa, 9a Pichler, 10° Midali -