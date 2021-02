Sci alpino, Coppa Europa 2021: lo svizzero Bissig vince il gigante di Folgaria. Quinto Zingerle (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo svizzero Semyle Bissig ha vinto il gigante di Folgaria valevole per la Coppa Europa 2021. L’elvetico aveva già chiuso in testa la prima manche e ha confermato la sua leadership anche nella seconda, imponendosi con 52 centesimi di vantaggio sul norvegese Timon Haugan e 63 sul francese Cyprien Sarrazin, che ha recuperato dalla quindicesima posizione. Ottima anche la rimonta dell’austriaco Dominik Raschner, quarto a 70 centesimi dopo il ventesimo posto della prima manche. Il migliore degli azzurri è stato Hannes Zingerle in quinta posizione a 72 centesimi dalla vetta. Sesto Alex Hofer (+0.76), che è stato capace di recuperare dalla ventisettesima posizione. Settimo il britannico Charlie Raposo (+0.82), che ha preceduto l’olandese Marten Meiners (+0.86) ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) LoSemyleha vinto ildivalevole per la. L’elvetico aveva già chiuso in testa la prima manche e ha confermato la sua leadership anche nella seconda, imponendosi con 52 centesimi di vantaggio sul norvegese Timon Haugan e 63 sul francese Cyprien Sarrazin, che ha recuperato dalla quindicesima posizione. Ottima anche la rimonta dell’austriaco Dominik Raschner, quarto a 70 centesimi dopo il ventesimo posto della prima manche. Il migliore degli azzurri è stato Hannesin quinta posizione a 72 centesimi dalla vetta. Sesto Alex Hofer (+0.76), che è stato capace di recuperare dalla ventisettesima posizione. Settimo il britannico Charlie Raposo (+0.82), che ha preceduto l’olandese Marten Meiners (+0.86) ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Eurosport_IT : 'Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali' Kristian Ghedina in discesa è sempre andato più veloce… - lecittainfesta : RT @Venice_Carnival: Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si te… - MasterblogBo : Dal 7 al 21 febbraio 2021 Cortina ospita i Campionati mondiali di sci alpino. La Presidenza del Consiglio dei Minis… -