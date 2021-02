Schiacciato da una pressa mentre lavora | muore giovane operaio di 22 anni

emanuela_alviti : RT @6Joker69: mi accingo a scrivere in un modo inappropriato.. del nostro amore.. .parole non potranno racchiudere. ...quello che sento.. .… - GonnelliLuca : Muore operaio di 23 anni,schiacciato da una pressa @repubblica La frammentazione del lavoro nella miri… - controradio : Incidente sul lavoro: giovane muore schiacciato sotto una pressa - toscanamedianew : Giovane operaio muore schiacciato da una pressa - Juri_Nep : RT @cgiltoscana: ?? BASTA ?? ?? Infortunio mortale un una conceria nel pisano, la rabbia e il cordoglio di Cgil Pisa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Schiacciato una

13.55 Muore sul lavoro,da pressa In un'azienda tessile di Montale (Pistoia) un operaio di 23 anni di origine tunisine è mortosottopressa. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento. Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in due giorni in Toscana. Ieri a perdere la vita, a ...Secondoprima ricostruzione della tragedia, l'operaio è morto in un'azienda tessile di Montaledapressa. Si chiamava Jaballah Sabri: di origine tunisina, era residente a Prato. ...Un giovane per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Inutili i soccorsi ...Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...