Scandalo per Marilyn Manson, la ex dichiara: “Mi picchiava”. Ma il cantate, licenziato dalla casa discografica, smentisce (Di martedì 2 febbraio 2021) Scioccanti rivelazioni sono venute a galla nelle ultime ore sulla piattaforma Instagram, causando un enorme Scandalo che vede come protagonista il famoso cantautore metal Marilyn Manson. L’ex fidanzata e attrice Evan Rachel Wood ha dichiarato di aver subito dall’uomo violenza fisica e psicologica durante la loro relazione durata ben tre anni, dal 2007 al 2010. Secondo la Wood, Manson avrebbe abusato fisicamente e psicologicamente di lei, punendola per comportamenti secondo lui sbagliati e riversandole addosso le sue ansie, arrivando perfino a minacciarla se lo avesse abbandonato: “Diceva che si sarebbe suicidato”. La dichiarazione della donna ha innescato una reazione a catena, portando altre ben 5 donne a rivelare la loro esperienza con il cantante. Tutte riportano la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Scioccanti rivelazioni sono venute a galla nelle ultime ore sulla piattaforma Instagram, causando un enormeche vede come protagonista il famoso cantautore metal. L’ex fidanzata e attrice Evan Rachel Wood hato di aver subito dall’uomo violenza fisica e psicologica durante la loro relazione durata ben tre anni, dal 2007 al 2010. Secondo la Wood,avrebbe abusato fisicamente e psicologicamente di lei, punendola per comportamenti secondo lui sbagliati e riversandole addosso le sue ansie, arrivando perfino a minacciarla se lo avesse abbandonato: “Diceva che si sarebbe suicidato”. Lazione della donna ha innescato una reazione a catena, portando altre ben 5 donne a rivelare la loro esperienza con il cantante. Tutte riportano la ...

