Saronno, inseguimento da film in centro: i carabinieri fermano l'auto in fuga tra gli applausi dei passanti – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Un inseguimento da film, di oltre dieci chilometri, poi finito con l'arresto dei fuggitivi per le vie del centro di Saronno. È quanto è accaduto sabato pomeriggio nella cittadina in provincia di Varese. I carabinieri di Desio hanno fermato due persone per resistenza a pubblico ufficiale dopo che la loro vettura non si era fermata a un posto di blocco a Cesano Maderno. La fuga è proseguita tra il comune brianzolo e Saronno dove poi è terminata grazie a delle rastrelliere che hanno fermato la folle corsa. Le vie pedonali di Saronno erano gremite di cittadini che hanno applaudito il fermo dei fuggitivi. Non ci sono stati incidenti civili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

