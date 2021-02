Santa Teresa, il nero del mare e quello del telone: riparte il cantiere? – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il 2 febbraio la spiaggia di Santa Teresa appare stretta tra due… macchie scure. A sinistra quella (ri)portata dal mare su scogli e arenile, una costante dopo ogni mareggiata. Se a Pastena fu appurato che si trattò di alghe morte in decomposizione, qui in molti sostengono il mescolamento con sostanze inquinanti. Contestualmente dall’altra parte, sul fronte del sottopiazza della Libertà, alcuni operai hanno montato un lungo e spesso telo scuro sulle grate. La barriera chiuderà, anche alla vista, l’area di un cantiere fermo, in quel rettilineo, da anni. Tanto che il Comune dopo l’ennesimo atto vandalico, decise di recintare massicciamente il vialone. Lì, come nel locali del lato simmetrico alla destra del ‘diamante’, dovranno insediarsi i negozi. Si tratta, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il 2 febbraio la spiaggia diappare stretta tra due… macchie scure. A sinistra quella (ri)portata dalsu scogli e arenile, una costante dopo ogniggiata. Se a Pastena fu appurato che si trattò di alghe morte in decomposizione, qui in molti sostengono il mescolamento con sostanze inquinanti. Contestualmente dall’altra parte, sul fronte del sottopiazza della Libertà, alcuni operai hanno montato un lungo e spesso telo scuro sulle grate. La barriera chiuderà, anche alla vista, l’area di unfermo, in quel rettilineo, da anni. Tanto che il Comune dopo l’ennesimo atto vandalico, decise di recintare massicciamente il vialone. Lì, come nel locali del lato simmetrico alla destra del ‘diamante’, dovranno insediarsi i negozi. Si tratta, ...

MAKEFREEUS : @chepensatefa72 @Nicolametrano Per concludere: coppa di nocciola della gelateria accanto a santa Teresa a Formia. - Grazia_MB : RT @giuseppetrimarc: Ottocentesco Acquedotto Catalmo creato per irrigare distese di agrumeti nel Comune di Santa Teresa di Riva sulla Rivie… - giuseppetrimarc : Ottocentesco Acquedotto Catalmo creato per irrigare distese di agrumeti nel Comune di Santa Teresa di Riva sulla Ri… - accountconlaR : Dico la mia perché vedo un po’ estremismi: Maria Teresa non è la buona samaritana o santa che fa le opere pie. È un… - faber_samir : RT @Anto70007062: #ParliamoDiPoesia @CasaLettori 'Ama la vita così com’è Amala pienamente, senza pretese; amala quando ti amano o quando t… -