Sanremo 2021 | la scenografia – Foto

(Di martedì 2 febbraio 2021)Giochi di luce e di prospettive accenderanno il palcoscenico del Festival di. Le prime immagini delladella kermesse, trapelate proprio oggi dal teatro Ariston, mostrano l’opera scenica realizzata da Gaetano Castelli ancora in via di completamento. La cornice visiva dello show sarà un mix tra innovazione e tradizione festivaliera. Il palco dell’Ariston verrà illuminato da ampi led disposti in maniera concentrica, e in prospettiva, attorno alla scalinata centrale (elemento tradizionale al quale Amadeus e lo scenografo Castelli non hanno voluto rinunciare). La tavolozza luminosa sarà il cuore pulsante della scena, in grado di ricreare atmosfere e suggestioni con l’utilizzo delle più evolute tecnologie. I giochi di luce accompagneranno ...