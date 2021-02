Samantha De Grenet svela un episodio imbarazzante che le è successo a L’Isola dei Famosi e scatta la “censura” del GF

Leggi su biccy

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la puntata di ieri del GF VipDee gli altri concorrenti si sono riuniti in veranda a fare conversazione. La showgirl ha rivelato che l’esperienza nel reality di Canale 5 è dura, ma lo è stata molto di più quella adei. Tra le tante cose la gieffina ha detto di aver avuto problemi intestinali in Honduras e Tommaso Zorzi ha preso la parola, rivelando quello chegli aveva già confidato giorni prima. “Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile, immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri. Il peggio è arrivato quando sono stata 5 giorni senza ...