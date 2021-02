Samantha De Grenet censurata dal GF Vip, l’episodio intimo avvenuto a L’Isola dei famosi: cosa ha raccontato (Di martedì 2 febbraio 2021) Samantha De Grenet, scatta la censura al GF VIP: ecco perché Samantha De Grenet deve aver completamente dimenticato la presenza delle telecamere al GF VIP tanto da raccontare ai compagni di reality di un episodio piuttosto personale avvenuto a L’Isola dei famosi costringendo la regia a censurare le sue parole per non urtare la sensibilità degli spettatori. Si tratta di un problemino intimo che la bella showgirl aveva già spifferato a Tommaso Zorzi che l’ha così riassunto: “Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile, immagina aprire un secchio e trovare ... Leggi su funweek (Di martedì 2 febbraio 2021)De, scatta la censura al GF VIP: ecco perchéDedeve aver completamente dimenticato la presenza delle telecamere al GF VIP tanto da raccontare ai compagni di reality di un episodio piuttosto personaledeicostringendo la regia a censurare le sue parole per non urtare la sensibilità degli spettatori. Si tratta di un probleminoche la bella showgirl aveva già spifferato a Tommaso Zorzi che l’ha così riassunto: “Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile, immagina aprire un secchio e trovare ...

