Salvini tiene il punto: niente larghe intese, c'è solo il voto (Di martedì 2 febbraio 2021) (AGI) - Roma, 2 feb. - Matteo Salvini non cede ai 'richiami' di chi vorrebbe una Lega maggiormente dialogante sull'ipotesi di un governo di unità nazionale. Archiviate le, seppur timide aperture, mostrate la settimana scorsa, il segretario leghista chiude la porta a ogni piano B che sia diverso dalla richiesta di voto politico anticipato. E conferma, per ora, di aver intrapreso la strada del 'no' all'esecutivo di 'salvezza nazionale', come vorrebbero gli alleati di Forza Italia e i centristi (ma non Fratelli d'Italia), anche se non smentisce le indiscrezioni riguardo a contatti con Italia viva. Sono ore concitate di contatti tra tutte le forze politiche, ma il capo della Lega sembra davvero tenere il punto. "Se non trovano l'accordo" all'interno della maggioranza uscente, "la soluzione più efficace è quella di ridare la parola agli ...

