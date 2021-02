Salta il libro di Casalino, dopo il lancio dello scoop questa mattina (Di martedì 2 febbraio 2021) questa mattina abbiamo annunciato che, in gran segreto, il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, stava per debuttare il prossimo 23 febbraio in libreria, con un libro bomba sulla sua vita, sui suoi mille segreti che lo hanno portato dal ‘Gf Vip’ a ‘guidare’ l’Italia come portavoce del presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE > Clamoroso: tutta la verità di Rocco Casalino in un libro libro Casalino, la notizia della sospensione della pubblicazione Da quando abbiamo lanciato lo scoop, sono state ore movimentate per la notizia. Forse perché tenuta nascosta? Forse perché non era questo il momento, dato il caos politico, per andare in libreria? Qualche anticipazione, però, l’abbiamo. Scrive proprio ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021)abbiamo annunciato che, in gran segreto, il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco, stava per debuttare il prossimo 23 febbraio in libreria, con unbomba sulla sua vita, sui suoi mille segreti che lo hanno portato dal ‘Gf Vip’ a ‘guidare’ l’Italia come portavoce del presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE > Clamoroso: tutta la verità di Roccoin un, la notizia della sospensione della pubblicazione Da quando abbiamo lanciato lo, sono state ore movimentate per la notizia. Forse perché tenuta nascosta? Forse perché non era questo il momento, dato il caos politico, per andare in libreria? Qualche anticipazione, però, l’abbiamo. Scrive proprio ...

