Salerno | sindaco chiude per Covid la scuola Calcedonia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito della notizia, ricevuta nella tarda serata di ieri, della positività al-19 di diversi alunni e di personale dell’Istituto Comprensivo, ildiVincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico per un periodo di giorni 14 a far data dal 2 febbraio 2021. Dall’inizio della ripresa in presenza, per la città diquesta è la prima ordinanza di chiusura, ma non mancano casi anche in altre scuole. In totalecittà ieri ha registrato 38 contagi, non solo nella. Ilanche è in quarantena per essere stato in contatto con tre consiglieri comunali attualmente ...