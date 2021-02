Salernitana, ecco l’attaccante. Arriva dalla Norvegia (Di martedì 2 febbraio 2021) L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’97 Julian Kristoffersen. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 19. “Sono felicissimo di essere Arrivato in un club italiano così importante e ambizioso” le prime parole in granata di Kristoffersen. “Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpito dalla bellissima città, dalla sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 febbraio 2021) L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo conclasse ’97 Julian Kristoffersen. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 19. “Sono felicissimo di essereto in un club italiano così importante e ambizioso” le prime parole in granata di Kristoffersen. “Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpitobellissima città,sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”. Consiglia

it_samp : #Calciomercato #Sampdoria, #LaGumina: ecco perchè non è andato in prestito. #Salernitana - TuttoSalerno : GdS - Salernitana, ecco il voto al mercato dei granata - Gianfra12198016 : @lazigomona Ah ecco....quindi fecero bene i dirigenti della Salernitana - sportli26181512 : Pescara, ecco Dessena e Tabanelli. Jaroszynski alla Salernitana: Attivo il club biancazzurro in chiusura di mercato… - Dalla_SerieA : Gli highlights della 20a giornata della Serie BKT - -