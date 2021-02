Sacchi | «Il Milan dovrebbe tornare a essere un collettivo moderno»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Arrigocommenta il ritorno alla vittoria dela Bologna, oltre il proseguo del cammino verso… Arrigocommenta la vittoria dela Bologna sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole. PER L’INTERVISTA COMPLETA VAI SUNEWS24– «La capolista, dopo due sconfitte che avrebbero potuto incrinarne le certezze, è passata a Bologna: dopo una discreta mezzora, ha lasciato spazi e occasioni ai padroni di casa. Stessa storia nella ripresa, con un quarto d’ora finale di paure: le difficoltà dei rossoneri erano in preventivo, il successoridare loro tranquillità» Leggi su Calcionews24.com