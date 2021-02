Russia: oggi processo a Navalny, rischia tre anni. Nuove mobilitazioni e arresti (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo due settimane di carcere, e proteste in tutta la Russia che hanno fatto migliaia di arresti, oggi il giorno del processo. Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, si trova sul banco ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo due settimane di carcere, e proteste in tutta lache hanno fatto migliaia diil giorno del. Alexey, il più importante oppositore di Putin, si trova sul banco ...

martaottaviani : E comunque fra le persone fermate oggi ci sono anche 82 giornalisti. ve l'ho già detto che la #Russia mi ricorda se… - ManlioDS : Grave che migliaia di cittadini e molti giornalisti siano stati arrestati in #Russia nell'ultima settimana per moti… - pierofassino : Più di 1.000 persone, compresa Yulia Navalnaya, sono state arrestate oggi durante le manifestazioni in tutta la Rus… - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - globalistIT : -