Russia: Navalny, 'paura e odio di Putin motivazioni caso contro di me' (Di martedì 2 febbraio 2021) Mosca, 2 feb. (Adnkronos) - Sono "l'odio e la paura dell'uomo nel bunker" a motivare il caso aperto contro di lui e la sua detenzione, ha affermato Aleksei Navalny nel suo intervento al tribunale della città di Mosca in cui questa mattina è iniziato il processo a suo carico per presunte multiple violazioni dei termini della libertà vigilata a cui era sottoposto fino al 30 dicembre dello scorso anno. "L'ho offeso sopravvivendo dopo che hanno provato a uccidermi su suo ordine", ha aggiunto, parlando dell'"elefante nella stanza", senza citare direttamente Vladimir Putin, come il Presidente fa con lui. "Per quanto possa cercare di farsi passare per un mago della geopolitica, a causa del suo risentimento nei miei confronti, passerà alla storia come un avvelenatore. Vladimir, l'avvelenatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Mosca, 2 feb. (Adnkronos) - Sono "l'e ladell'uomo nel bunker" a motivare ilapertodi lui e la sua detenzione, ha affermato Alekseinel suo intervento al tribunale della città di Mosca in cui questa mattina è iniziato il processo a suo carico per presunte multiple violazioni dei termini della libertà vigilata a cui era sottoposto fino al 30 dicembre dello scorso anno. "L'ho offeso sopravvivendo dopo che hanno provato a uccidermi su suo ordine", ha aggiunto, parlando dell'"elefante nella stanza", senza citare direttamente Vladimir, come il Presidente fa con lui. "Per quanto possa cercare di farsi passare per un mago della geopolitica, a causa del suo risentimento nei miei confronti, passerà alla storia come un avvelenatore. Vladimir, l'avvelenatore ...

TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - amnestyitalia : #Russia Almeno 4000 persone sono state arrestate nel corso delle proteste pacifiche di ieri per chiedere la scarcer… - lauraboldrini : Centinaia di arresti in #Russia. Dilagano le proteste per chiedere la liberazione di #Navalny. Cosa dice Salvini… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: Venti macchine di diplomatici stranieri davanti al tribunale dove si processa Navalny. Commento della portavoce degli… - ricamati : La foto originale era bellissima ma questa ritoccata forse è più veritiera. #Putin #Navalny #RussianProtests #Russia -